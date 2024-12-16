Türk rap müziğinin ünlü isimlerinden Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, İstanbul Ataşehir’de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arslan, kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada 2,35 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kayıtlarına göre 10 ayrı suçtan kaydı bulunan Arslan, özellikle müzik kliplerinde uyuşturucuya özendirici görüntülere yer vermesi nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Sansar Salvo kimdir?

Ekin Can Arslan, sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. Türkçe rap dünyasında hem söz yazarı hem de sanatçı olarak adını duyuran Salvo, 2008’de “Adrenalin”, 2009’da ise “Seremoni Efendisi” albümleriyle müzik piyasasına giriş yaptı. 2010 yılında kansere yakalanan rapçi, hastalığını yendikten sonra 2013 yılında “24. Şarjör” albümünü yayımladı.

Sanatçı, “Yakında Sans” (2016) ve “Şimdi Sans” (2017) isimli albümleriyle hem müzik marketlerde hem de dijital platformlarda adından söz ettirdi. Hikâye anlatımı tarzındaki rap şarkılarıyla bilinen Salvo’nun en sevilen parçaları arasında “Duygusal Olmaya Gerek Yok” (Şehinşah ile düet), “180 km.” (Elçin Orçun ile düet) ve 2005 yılında yayımladığı “Psikopat Yazar” yer alıyor.

2019 yılında Kaan Boşnak ile çıkardığı “Koptu Kayış” parçasıyla yeniden dikkat çeken Sansar Salvo, rap müzikteki cesur tarzı ve sözleriyle tanınıyordu.

Neden tutuklandı?

Sansar Salvo’nun Ataşehir’deki adresinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve hassas terazi bulunması ve kliplerindeki uyuşturucu kullanımını özendiren sahneler nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. Sanatçının geçmişteki sabıka kayıtları da soruşturmayı etkileyen unsurlar arasında yer aldı.