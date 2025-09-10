Gediz Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, evlilik kredisinden yararlanan genç çiftler, belediyeye ait düğün salonlarından ve nikah işlemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amaç: Gençlerin Yuva Kurma Yükünü Hafifletmek

Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” doğrultusunda hayata geçirildi.

Amaç, yuva kurma aşamasında olan gençlerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlamak.

Protokol İmzalandı

Gediz Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza törenine Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ile Gediz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Güner Yiğit katıldı.

Protokol, ilçede evlenecek genç çiftlere düğün sürecinde maddi kolaylık sağlamak adına taraflarca imzalandı.

Başkan Akel: “Mutlu başlangıçlar için yanınızdayız”

Protokol sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Necdet Akel, projenin gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evlilik yolunda önemli adımlar atan gençlerimizin, bu süreçte karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmek istiyoruz. Bu kapsamda, evlilik kredisinden yararlanan ve şartları sağlayan çiftlerimiz, belediyemize ait düğün salonlarından ücretsiz yararlanabilecek, nikah işlemleri de ücretsiz yapılacak. Bu adımla gençlerimizin hayatlarına mutlu bir başlangıç yapmalarını hedefliyoruz."

Akel ayrıca, projenin genç çiftlerin yalnızca ekonomik değil, psikolojik ve sosyal yönden de güçlenmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aile Kurumunu Güçlendirecek Adım

Gediz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Güner Yiğit de imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin aile yapısının korunması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gençlerin güvenli ve desteklenmiş bir şekilde evlilik yolculuklarına başlamalarının, toplumun geleceği için kritik olduğunu belirtti.

Başvurular Yakında Başlayacak

Protokol kapsamında sağlanacak ücretsiz hizmetlerden yararlanmak isteyen genç çiftlerin, başvurularını Gediz Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden yapabilecekleri öğrenildi.

Gediz Belediyesi’nin bu girişimiyle, evlilik planı yapan gençler hem maddi yükten kurtulacak hem de yeni hayatlarına güçlü bir başlangıç yapacak. Bu adımın ilçedeki evlilik oranlarına da olumlu yansıması bekleniyor.