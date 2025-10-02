Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2025-2026 sezonuna kendi sahasında başlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk deplasman maçında Mersin Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Mücadele 5 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak.



İlk deplasman heyecanı

Manisa’nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor, sezonun ilk dış saha sınavında Mersin Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Başantrenör Örücü: “Galibiyetle dönmek istiyoruz”

Turgutlu Belediyespor Başantrenörü İstemihan Örücü, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Önümüzde zorlu bir deplasman var. Bu maçı kazanmayı, sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyoruz. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

Başkan Maliz’den destek mesajı

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, “Kadın basketbol takımımızın ilk deplasmanına çıkacağı bu mücadelede oyuncularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz. Takımımızın Mersin’den galibiyetle döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.