İzmir'de vergi yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. 161 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, "İzmir Defterdarlığı" unvanıyla yeniden yapılandırıldı. Bu önemli değişiklik, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. İzmir'deki vergi dairesi başkanlığı, yeni düzenlemeyle defterdar unvanına sahip olacak ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çatısı altında hizmet verecek.

Vergi yönetiminde tek tip yapılanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra teşkilatında köklü bir değişikliğe giderek, 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıklarını defterdarlığa dönüştürdü. Bu illerden biri de İzmir oldu. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, bundan böyle "İzmir Defterdarlığı" olarak faaliyet gösterecek. İzmir'deki bu yeni yapılanma, ilin vergi hizmetlerinde daha etkin ve verimli bir yönetim sağlayacak.

Ömer Alanlı İzmir defterdarı oldu

İzmir Defterdarlığı'na atanan isim ise İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı oldu. Alanlı, eski Defterdar Şenol Gezer'den görevi devralarak İzmir'deki yeni defterdarlık yapısının başına geçti. İzmir'de hayata geçirilen bu değişiklikle, vergi dairesi başkanlıklarının defterdarlığa dönüştürülmesi, GİB'in ülke genelinde tek tip bir örgüt yapısı oluşturma hedefinin bir parçası. İzmir'de yeni dönemde vergi hizmetleri nasıl değişecek? İzmir Defterdarlığı'nın çalışmaları kent ekonomisine nasıl yansıyacak?