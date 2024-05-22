CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilen araçlar üzerinden yapılan tasarruf tedbirlerini sorguladı. Jokey kulübü aracılığıyla bakanlık için kiralanmış 55 araçla ilgili olarak Gürer, tasarruf önlemlerinin nasıl uygulandığını sorguladı. Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada, kamuda yapılan tasarruf tedbirlerine rağmen üst düzey bürokratların lüks araçlarla yaşamaya devam ettiğini belirtti.



Tasarruf önlemleri kapsamında sivil araç servislerinin dahi kaldırıldığını ifade eden Gürer, benzer uygulamaların araştırılması için soru önergesi vereceğini vurguladı.

Editör: Emir Çetintaş