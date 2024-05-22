Türkiye, 15-18 yaş aralığındaki gençlere mesleki eğitim vererek sanayi iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli personel eksikliğini gidermeye odaklanmalı.

Sanayi iş kollarında gençlerin katılımı yetersiz

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin mesleki eğitimde henüz yeterince başarılı olamadığını belirtti. Sertbaş, sanayi sektörlerinin nitelikli eleman bulmakta zorlandığını, işsizlik oranının genel olarak %8,7, genç nüfusta ise %15,6 olduğunu vurguladı.

EHKİB'in Mesleki Eğitim Projesi

Burak Sertbaş, "Mesleki eğitim, sürdürülebilirlik, inovasyon, AR-GE, tasarım, dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat Türkiye’nin öncelikli çalışma konuları olmalı" diyerek, 2022 yılından beri Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile yürüttükleri "Mesleğim Geleceğim Projesi"ni anlattı. İzmir'deki 10 meslek lisesinin moda tasarım ve tekstil bölümleriyle 5 EHKİB üyesi firmanın eşleştirildiğini belirten Sertbaş, öğrencilere kumaş, malzeme, makine bakım-onarım desteği sağladıklarını söyledi. Projenin amacı, gençleri Türk moda endüstrisinde uzun soluklu istihdam etmek.

Tekstil Mühendisliği Burs Projesi

Türk moda endüstrisinin nitelikli tekstil mühendislerine ihtiyaç duyduğunu belirten Sertbaş, 2019 yılında "Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi"ni başlattıklarını söyledi. "Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi" ile ilk 20.000-80.000 arasında yer alan öğrencilere burs verdiklerini belirten Sertbaş, projenin başarıyla devam ettiğini ve tekstil mühendisliği fakültelerindeki doluluk oranlarının %40'tan %90'a çıktığını ifade etti.

Tasarıma ve tasarımcıya yatırım

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisinin müşteri koleksiyonlarını üretip ihraç eden bir profilden, kendi koleksiyonlarını tasarlayan ve ihraç eden bir konuma yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 20 yıldır EİB Moda Tasarım Yarışması düzenlediklerini söyleyen Sertbaş, bu yarışma sayesinde Türk moda endüstrisine yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını ve bu isimlerin bazıları dünyanın en önemli moda haftalarında defileler düzenlediğini belirtti. EHKİB'in ortalama ihraç fiyatının 17-18 dolar seviyelerinde olduğunu ve bu rakamı tasarım gücüyle daha da artırmayı hedeflediklerini ekledi.