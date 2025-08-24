İzmir Şirinyer Hipodromu’nda düzenlenen Konak Belediye Başkanlığı Koşusu, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışı jokeyi Bekir Mert Mırık’ın yönettiği Gutshot isimli safkan at kazanarak kariyerindeki 11. birinciliğe ulaştı. Bitiriş derecesi 1.58.03 olan yarışta Brave Dancer ikinci, Torun Yusuf üçüncü, The Witcher dördüncü ve Coward Queen beşinci sırada pistten ayrıldı.

Ödül Töreninde Duygusal Anlar

Yarış sonrası şeref tribününde düzenlenen törende Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, kazanan atın sahibi Çağdaş Can Çubukçu adına ödülü antrenör Mustafa Yayan’a takdim etti. Törene Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Erdölek ve Türkiye Jokey Kulübü İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da katılarak kazananı tebrik etti.

Pist Heyecanı Zirvedeydi

Konak Belediye Başkanlığı Koşusu’nda at sahipleri ve yarışseverler, Gutshot’un performansını yakından takip etti. Yarış, özellikle son virajdaki nefes kesen mücadele ile büyük ilgi gördü. Katılımcılar, pistteki rekabet ve heyecan dolu görüntülerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Gutshot’un Başarısı

Gutshot, bu galibiyetle kariyerindeki 11. birinciliğini almış oldu. Antrenör Mustafa Yayan, atın performansından oldukça memnun olduklarını belirterek, “Gutshot çok çalışkan ve istikrarlı bir safkan. Bugünkü yarışta gösterdiği performans bizim için gurur vericiydi” dedi.

Yarışların Önemi

Konak Belediye Başkanlığı Koşusu, İzmir’de at sporunun ve yerel yarışların önemini vurgulayan organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar ve seyirciler, yarışın hem sportif hem de sosyal açıdan değerli bir etkinlik olduğunu belirtti.