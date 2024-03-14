Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, olumsuz haberlerin insan psikolojisi üzerindeki negatif etkileri, bundan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.





“BİREYDE KORKU VE HUZURSUZLUK OLUŞTURABİLİR”

Olumsuz haberlerin insan psikolojisini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Yapılan birçok çalışma olumsuz haberlerin insan psikolojini olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır ve birçok kişi tarafından da deneyimlendiği görülmektedir. Günümüzde sosyal medya ve televizyondan izlediğimiz olumsuz haberler bizleri çok etkilemektedir. Yaşanan travmatik olaylar, bu olaylara maruz kalıyor olmak, sağlıklı bilginin edinilememesi, bilgi kirliliklerinin de oluşması ile birlikte bireylerde güvensizlik, huzursuzluk, hayal kırıklığı, çaresizlik kaygı ve korku gibi birçok duygu oluşmaktadır. Bu duyguların şiddetinin yüksek olması çoğu zaman bireyin sağlıklı düşünebilmesine ve sağlıklı hareket edebilmesinin önüne geçebilmektedir. Tüm bunlar ise bireyin var olan psikolojik sorunlarının artmasına ve hatta çoğu zaman travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bozukluğun oluşmasına neden olabilmektedir” diye konuşu.



“GEVŞEME VE NEFES EGZERSİZLERİ YAPILABİLİR”

Olumsuz haberlere maruz kalındığında psikolojinin nasıl korunabileceğine değinen Öziç, “Bu konuda iletilebilecek birçok şey olmasıyla birlikte bu dönemde psikolojik sağlığımızı korumak adına gevşeme egzersizleri ve nefes egzersizleri kullanılabilir. Birçok çalışma, etkili yapılan bu egzersizlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır. Yine kalp ritmini yüzde 40 artıracak şekilde günde ortalama 40 dakika yapılacak yürüyüşlerin de oldukça faydalı olduğu ve vücutta antidepresan etkisi oluşturduğu bulgulanmıştır” ifadelerine yer verdi.



“GÜVENİLİR KAYNAKLAR TAKİP EDİLMELİ”

Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, haberlerde güvenilir kaynakları takip etmenin faydalı olabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Her türlü habere maruz kalmamak, sadece güvenilir birkaç kaynağı takip etmek, bilgi kirliliği gerçeğini bilerek haberleri değerlendirmek, duygularımızın normal olduğunu bilmek, elimizden geleni somut destek olarak saklayabiliyorsak sağlamak ve bunu dışında günlük yaşam rutinlerinin olabildiğince devam ettirilmesini sağlamak psikolojik sağlığın korunmasında destekleyici olacaktır.”