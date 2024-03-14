İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, İzmir Ticaret Odası 32. Gözlükçülük Meslek Komitesi’nin önerisi ve öncülüğü ile 3. Bölge Optisyen-Gözlükçüler Odası katkılarıyla hayata geçirilen Optic World İzmir – Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, hem göz sağlığı hem de görünüm için büyük öneme sahip optik sektörünü bir araya getirdi. Yalnızca sektör profesyonellerin ziyaretine açık olan Optic World İzmir, yoğun ilgiyle karşılandı. Fuarı, Türkiye’nin 48 şehrinden 4 bin 273’ü yerli, 22 ülkeden 560’ı yabancı olmak üzere toplam 4 bin 833 kişi ziyaret etti. Gerçekleştirilen B2B programıyla da Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sektör profesyoneli fuarı ziyaret edip görüşmelerde bulunarak iş birliği anlaşmalarına imza attı. Optic World İzmir’de, optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri, gözlük camları, kontakt lensler, oftalmolojik cihazlar, gözlük aksesuarları, atölye ve laboratuvarlara yönelik ekipman ve aletler, makine ve hizmetler yer alırken düzenlenen söyleşiler de sektörün nabzını tuttu. Sektör temsilcileri ve katılımcı firmalar fuarı değerlendirdi.

İzmir Ticaret Odası 32. Gözlükçüler Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Yutmaz:

“Bir yıl önce, fuarla ilgili düşünce aşamasındayken İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener’e konuyu ilettik ve kendisi çok hızlı bir refleks göstererek başlangıcından sonuna kadar destek oldu. O destekle fuarın oluşmasına vesile olduk. Fuarın, İZFAŞ gibi profesyonel bir ekip olmasa kısa sürede bu aşamaya gelmesi, başarılı olması mümkün değildi. İZFAŞ ile birlikte fuarın meslek ayağı da olunca, iki parametre birleşince çok güzel bir fuar ortaya çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından katılımcı firmalarımız vardı. Sektörel olarak yerli ve milli ülkemizdeki ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Dünyada önde gelen iki fuar var biri MİDO İtalyan, biri de SİLMO Fransızların, dünyada bilinen fuarlar bunlar. O yüzden bu fuar ülkemizin yerli ve milli sektörel ilk fuarı olma özelliği taşıyor, önemi çok büyük. Fuarın çok kısa zamanda hak ettiği noktada olacağına inanıyorum. Katılımcıların tamamı, önümüzdeki yıl daha büyük alanlarda yer almak istiyor, bu yıl çeşitli sebeplerle katılamayanlar da bu yılki fuarı görünce önümüzdeki yıl için katılmak istediklerini iletiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu başlangıç, önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir boyutta bu fuarı yapacağımıza inanıyorum”

Beta Optik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balcı:

“Beta Optik ve Novax olarak, Türkiye’de ilk kez yazılımla gözlük camı üretme teknolojisi ile üretim yapıyoruz. Bu teknoloji ile üretim yapan Türkiye’de ilk, dünyada ve Avrupa’nın da sayılı firmalarından biriyiz. Bütün çabalarımız, yıllar boyunca bu sektörün ihracatçı yüzü, dünyada bilinen bir Türk gözlük camı markası olma yolunda oldu. Kökleri 100 küsur senenin üzerine çıkan gözlükçü bir ailenin 4’üncü kuşak temsilcisiyim. İrili ufaklı 50’nin üzerinde ülkeye ihracatımız var. Bunlar optik sektörünün önemli ülkeleri. Sektörün dünyadaki en önemli firmalarından Zeiss gözlük camları ve optik ekipmanlarının da Türkiye distribütörüyüz. Fuara baktığımızda ise ihtisas fuarı düzenlemek kolay bir iş değildir. Burada biz çok ciddi bir altyapı ile karşılaştık. Arkasında çok büyük bir emek olan bir organizasyon gördük. Belli ki amatörlükten uzak, fuarcılığı bilen bir organizasyon var burada. Emeği geçen herkese başta İzmir Ticaret Odası’nın kıymetli Gözlükçülük Meslek Komitesi ve İZFAŞ’ın yöneticilerine, güçlü fuar kadrosuna, teşekkür etmek isterim. İlk senede buraya uluslararası ziyaretçi getirmek kolay değildir, burada yabancı ziyaretçilerle de görüştük. Fuar, tahminimizin ötesinde çok başarılı geçti. Türkiye, gözlük camı kalitesinde giderek artan bir trende sahip. Türkiye’nin coğrafi avantajlarında düşünürsek bu yerini genişleterek muhafaza edecektir. Fuarlar bizim bu konuda vazgeçilmezimiz. İhtisas fuarlarına biz çok güveniyoruz. Fuarlara katıldıkça sektöre destek vereceğimizi, böyle algılanacağını ve bunun da bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. İzmir özelinde önümüzdeki yıllar için bu fuardan çok umutluyuz”

Adellens Optik Kurucu Ortağı Cem Çelebi:

“Optik cam üretimi yapıyoruz. Bütün Türkiye’ye hizmet veren 9 şubemiz var. 12 yıldır İran’da üretim yapan bütün İran’a hizmet veren bir firmamız var. 2016 yılından bu yana da Bulgaristan’da ofis ve satış ağımız var. 250 kişilik bir aileyiz. Türki cumhuriyetler, Balkan ülkeleri ve İran başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracatımız, yakın ilişkilerimiz var. Çok samimi olarak söylemeliyim ki fuar alanı, ambiyansı, organizasyonu, profesyonelliği beklentimin çok üstünde. İlk yılında bu fuara katıldığımız için çok mutlu olduk. İzmir’e yakışan bir fuar oldu, devamının da büyüyerek, gelişerek süreceğini düşünüyorum”

Invictus Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Karavelioğlu:

“1963 yılından bu yana optik sektöründe asetat gözlüğü üreten, sektörün okulu sayılabilecek ilk ve büyük oranda da hala tek üretici firmayız. Sektör dışa bağımlı, bu pazarda yerli bir firma olarak dış pazarda rekabet zor Çin gibi bir aktör varken. İç pazarda 1963 yılından gelen ismimizi ve gücümüzü kullanıyoruz. Entegre bir üretimimiz var, granülden doğrudan gözlük üretiminin son safhasına kadar. Optic World Fuarı, İzmir’in kongre ve fuarlar kenti olması iddiasında nihayet gelmiş bir fuar, bu açıdan çok teşekkür ederiz. Dolu dolu adımlarla Türkiye’deki diğer fuarların da önüne geçeceğini düşünüyorum. Dünya çapında bir fuar olması için de bizim de sektör olarak bütün desteğimizi vereceğimizi söyleyebilirim. Çünkü markalaşma sürecinde fuar organizasyonları çok önemli. Firmamıza gösterilen ilgiden memnunuz, beklediğimizin üzerinde bir katılım var. İlk olmasına karşın çok başarılı bir organizasyon, organizasyonu yapan kurumun fuarcılığı çok iyi bilmesinden kaynaklı ileride çok çok iyi olacağından eminiz”

Optiksan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcıoğlu:

“Diyarbakır’da gözlük çerçevesi üzerine imalatımız var. Enjeksiyon ve metal gözlük üretimi yapmaktayız. Malum dışa bağımlılığın söz konusu olduğu bu sektörde Diyarbakır’da gözlük çerçevesi üretmek için hem ülkemizi hem bölgemizi hem de dış ticarette yön verebileceğimizi düşünerek bu yatırımı yaptık. Şu an 120 çalışanımızla ihracat ve iç piyasada yön verecek pozisyona geldik. Ürettiğimiz gözlüklerle bölgemizin ve ülkemizin modasını, çizgisini takip ederek sektöre değer katmaya çalışıyoruz. İZFAŞ’ın düzenlediği bu fuarın, ilk optik fuarı olmakla beraber fuardaki bu ışık, atmosfer, İzmir’in güzelliğini de içine alarak güzel noktalara geleceğine eminim. Fuarın katılımcılarına baktığımızda hepsinin yüzü gülüyor, ziyaretçiler memnun. Bu fuar firmamızı yurt dışından gelen ziyaretçilere tanıtmamızda ve ticari anlaşmalar yapmamızda da çok etkili oldu. Bir sonraki fuarı heyecanla bekleyeceğimizi söyleyebilirim”

Fuar; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İEOSB), Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği (TOGB), 3. Bölge İzmir Optisyen-Gözlükçüler Odası (İOGO) tarafından desteklendi.