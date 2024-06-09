Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerini parçalı bulutluluk kaplarken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı öngörülüyor.
MGM'den kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılıyor.
İl il hava durumu
Edirne: 36°C, 31°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul: 31°C, 23°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C, 26°C - Az bulutlu ve açık
Kocaeli: 32°C, 25°C - Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 29°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 37°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 35°C, 24°C - Az bulutlu ve açık
Manisa: 37°C, 25°C - Az bulutlu ve açık