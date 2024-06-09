Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerini parçalı bulutluluk kaplarken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı öngörülüyor.

MGM'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılıyor.

İl il hava durumu

Edirne: 36°C, 31°C - Az bulutlu ve açık

İstanbul: 31°C, 23°C - Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C, 26°C - Az bulutlu ve açık

Kocaeli: 32°C, 25°C - Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 29°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 37°C, 25°C - Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 35°C, 24°C - Az bulutlu ve açık

Manisa: 37°C, 25°C - Az bulutlu ve açık