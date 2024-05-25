İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesindeki dernekte yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetleri belirledi. İzleyici olarak derneğe giren polis, çok sayıda kişinin bahis oynadığını tespit etti ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, dövüştürülen 16 Hint horozu koruma altına alınarak Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Ayrıca yapılan aramalarda 41 bin TL para ve sözde birincilik kupasına el konuldu. İçeride bulunan 46 kişiye toplamda 295 bin 470 TL para cezası kesildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında A.G., M.İ., A.B., A.A., H.Y., C.Y. ve S.A. isimli 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu olay, hayvan dövüşlerinin ve yasa dışı bahislerin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.