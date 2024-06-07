İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni nesil radyolink teknolojilerinin 5.5G'ye evrilmesi konusundaki gelişmeleri ve buna yönelik sektör trendlerini ele almak üzere 3. Radyolink Endüstri Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi.



Huawei açıklamasına göre, "Radyolink, 5.5G'ye Doğru Evriliyor" temasıyla gerçekleşen forum, bilişim uzmanlarını bir araya getirdi.

Forum, katılımcılara radyolink endüstrisinin geleceğini şekillendirmek üzere, ana iletim bağlantısının önemini vurgulayan bir platform sundu.

5.5G çağına geçişte, daha uzun iletim mesafeleri, daha büyük bağlantı bant genişlikleri, daha yüksek kurulum verimliliği ve enerji tasarrufu gereksinimleri günden güne daha fazla önem kazanıyor.



Huawei, bu gereksinimleri karşılamak için radyo frekansı (RF) mimarisi, yüksek frekanslı radyolink, frekans verimliliği iyileştirmeleri ve derin enerji tasarrufu gibi yenilikçi teknolojilere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Forumda Turkcell, Vodafone Türkiye ve e& UAE'den başarı hikayeleri paylaşılırken, ETSI ISG mWT Başkanı ve Huawei Fellow Renato Lombardi tarafından paylaşılan radyolink sektörü trendleri, geleceğin radyolink tartışmalarına hız kazandırdı.

Teknoloji atılımlarını derinlemesine keşfetmek için, tam dubleks, e-bant anten yeniliklerinin yanı sıra dijital ve akıllı mühendislik hizmeti tanıtıldı.

Teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, yeni kilidi açılmış senaryo tabanlı dikey endüstri uygulamaları tüm katılımcılara takdim edildi. Ardından panel bölümünde 5G için E-bandı büyük ölçekli dağıtım deneyimi konusu müzakere edildi.

- "Yenilikçi uygulamaların önünü açtı"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "5G teknolojisi, yüksek veri hızı ve uçtan uca düşük gecikme süresi ile devrim niteliğinde gelişmelere vesile olmakta ve akıllı şehirler, otonom araçlar, endüstriyel otomasyon, sağlık hizmetleri gibi birçok sektörde yenilikçi uygulamaların önünü açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

5.5G teknolojisi için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Karagözoğlu, "5G ve 5.5G teknolojilerinin çok yönlü konuşulacağı bu forumun bilgi alışverişi ve işbirliği fırsatlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Huawei Radyolink Ürün Grubu Başkanı James Zeng de radyolinkin, özellikle fiber kaynakların yetersiz olduğu ülkeler veya bölgeler için 5G'nin gelişimini hızlandırmanın anahtarı olduğunu kaydederek, "Aslında radyolink, dünya çapında 5G ve 5.5G dağıtımını hızlandırmada zaten birçok başarıya sahip ve önümüzdeki yıllarda daha başarılı vakalar bekliyorum. Son olarak, dünyanın dört bir yanından forum müzakeresine katılan herkese teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.