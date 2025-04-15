CHP Grup Başkanvekili Emir, Genel Kurulu'da görüşülen İklim Kanunu tasarısının, muhalefet ve sivil toplumun direnciyle komisyona geri çekildiğini duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İklim Kanunu tasarısının muhalefet ve sivil toplumun direnciyle komisyona geri çekildiğini duyurdu. Emir, "Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur" dedi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan İklim Kanunu, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AK Parti grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur" ifadelerini kullandı.