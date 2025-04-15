Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ülke genelindeki proje okullarında birçok öğretmenin yeri değiştirmesi sonra başlayan protestolar İzmir’de de devam etti.

İzmir’de lise öğrencileri, öğretmenlere yönelik baskılara karşı “Öğretmenime Dokunma” sloganıyla Alsancak’ta yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Lise biat etmez” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş ÖSYM İzmir İl Koordinatörlüğü önünden başladı. Eyleme Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı.

Öğrenciler “Lise biat etmez” dedi

Alsancak’ta toplanan yüzlerce lise öğrencisi, öğretmenlerine destek vermek ve baskıları protesto etmek için bir araya geldi. “Lise biat etmez”, “Öğretmenime dokunma” ve “Susma haykır, öğretmenine sahip çık” sloganlarıyla yapılan yürüyüşte dikkat çekici pankartlar taşındı.

Yürüyüş ÖSYM önünden başladı

Öğrenciler yürüyüşe Alsancak’taki ÖSYM İl Koordinatörlüğü önünden başladı. Güzergâh boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Eylem, Gülhane Parkı’nda sona erdi. Parkta öğrenciler tarafından şarkılar söylendi, “Gülhane Parkı” isimli parça hep bir ağızdan okundu.

Erkan Baş da eylemdeydi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da yürüyüşe katılarak öğrencilere destek verdi.