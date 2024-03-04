Erzincan İliç'te, 19 gündür toprak altında kalan 9 işçinin bulunduğu altın madenini işleten Anagold, faciayı gerekçe göstererek 27 işçiyi işten çıkardı. Ancak işçilerin tepki göstermesi üzerine şirket geri adım attı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre, Anagold, işten çıkarmaları "şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını" gerekçe gösterdi.

Saymaz, bir işçiye gönderilen tebligatı da yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı. Gerekçe olarak maden faciası gösterildi. Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek. İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor."

Daha sonra Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Müdahale ettik işçilerle birlikte Nisan’da değerlendirmek üzere işçileri geri almak zorunda kaldılar" açıklamasını yaptı.

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşçilerle birlikte müdahale ettik işten atmalara. Anagold’da geri adım attırdık. Aşağıdaki mailden de görüleceği gibi Anagold tehdide, suskunluk çağrısına devam ediyor" ifadelerini kullandı.