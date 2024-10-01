Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. İran devlet televizyonunun yaptığı son dakika açıklamasına göre, İran, İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Televizyonun yayınladığı haberde, "Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi" denildi. Bu gelişme, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

Saldırıların hangi bölgeleri vurduğu ve İsrail'in nasıl bir karşılık vereceği ise henüz netlik kazanmış değil. Dünya, bu kritik gelişmenin sonucunu merakla bekliyor. İran'ın bu hamlesi, Ortadoğu'da daha büyük bir çatışmanın habercisi olabilir mi?