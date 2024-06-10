Laricani, karara tepki gösterdi ve halkın desteğiyle engellerin kaldırılmasını umduğunu belirtti.

İran'da eski Meclis Başkanı Ali Laricani'nin cumhurbaşkanlığı için yaptığı adaylık başvurusu, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. Laricani, bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Halka hitaben bir açıklama yapan Laricani, "Sizin yardımınızla engelleri kaldırabileceğimizi ve İran'ın ulusal kalkınmasına giden yolu açabileceğimizi umuyordum." ifadelerini kullandı. Laricani, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kararını eleştirerek, kurumun şeffaf olmayan bir mekanizma ile adaylığı engellediğini belirtti.

Eski Meclis Başkanı Laricani'nin adaylık başvurusunun reddedilmesi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dinamiklerini etkileyebilir. Laricani'nin adaylık onayı alması durumunda, seçimlerin en güçlü adaylarından biri olabileceği yorumları yapılıyordu.