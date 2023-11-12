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İran'ın Huzistan eyaletinde, 7-11 Kasım tarihlerinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin, hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan eyaletinde bulunan Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Meysem Muazi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Muazi, hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 kişinin 7-11 Kasım'da hastanelere akın ettiğini, rahatsızlananların yüzde 10'unun Huzistan'daki hastanelere yatırıldığını, geriye kalanlarınsa ayakta tedavi edildiğini söyledi.

Hastanelere başvuran kişi sayısının 10 Kasım'da diğer günlere oranla yüzde 40 civarında arttığını kaydeden Muazi, özellikle kalp ve akciğer hastaları ile solunum yolu ilacı kullananların yanı sıra yaşlı ve çocukların da bu kişilerin arasında yer aldığını aktardı.

Muazi, özellikle hassas gruptaki insanlara hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.