İsrail'in Filistin'i yok etme çabaları olanca vahşetiyle devam ediyor...

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine 218 saldırı yapıldığını açıkladı...

Bu açıklama gerçekten dehşet verici...

Bu 218 saldırı sadece sağlık merkezlerine yapılan yok etme çabasıdır...

Yani Dünya'da ülkeler arası yapılan tüm anlaşmalarda savaş halinde ülkelerin biribirlerinin sağlık merkezlerine saldırmayacakları konusunda vardıkları tüm anlaşmalar yok sayılmıştır...

Yıllardır İsrail'in vahşetine karşı taş ve sopa ile mücadele eden Filistin'in kahraman insanları bugün tarifi imkansız bir durumdadırlar...

45 güne yakındır İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka bir ulusu yok etmeye çalışıyor...

Ne çocuk dinliyor, ne de kadın...

Kamplara bomba yağdırıyor...

Hiçbir yere gidemeyecek insanların üzerine kimyasal olduğu kanıtlanmış bombaları atıyor...

Sokaklar çocuk cesetleri ile dolu...

Önceki gün Filistinli bir kadının çığlıklarını hayatım boyunca unutmam mümkün değil...

Hele Müslüman ülkelere ne demeli...

80'e yakın Müslüman ülkenin liderleri durmadan toplanıp toplanıp dağılıyorlar...

Türkiye haricinde sesini duyduğunuz bir ülke var mı?

İşte bu Filistinli kadın da onu haykırıyordu;

''Hey Müslümanlar neredesiniz... Biz yok oluyoruz... Zalim İsrail çocuğumu, kocamı öldürdü... Ben yaralıyım...'' özetle söyledikleri bunlardı...

Aslında Müslüman ülkelerinin hepsini düşünmesi gereken şudur;

''İsrail ne zaman bizim başımıza da bela olacak''