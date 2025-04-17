Juventus ile Milan, 18 Nisan 2025'te Kadınlar Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları belli oldu. İşte tüm bilgiler.

Juventus-Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Kadınlar Serie A heyecanı 18 Nisan 2025 Cuma günü Juventus ile Milan arasında oynanacak karşılaşma ile devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Juventus ile Milan arasındaki mücadele, W-Sport kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 18:30 olarak açıklandı.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Juventus-Milan W-Sport 18:30

W-Sport canlı yayın frekans ve platform bilgileri

W-Sport, Türksat uydusu ve internet üzerinden numaralı kanallar aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir. Yayını izlemek için platform bilgilerini kontrol etmek gerekmektedir.

Juventus-Milan maçı nerede oynanacak?

Juventus ile Milan arasındaki İtalya Kadınlar Serie A karşılaşması, Biella şehrinde bulunan Campo Polisportivo Alessandro La Marmora Stadyumu'nda oynanacak.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 18:30

Kanal: W-Sport (şifreli yayın)

Stadyum: Campo Polisportivo Alessandro La Marmora, Biella