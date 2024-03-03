23 yıldan bugüne Ege Bölgesi'nde günlük yayın yapan Haber Ekspres Gazetesi artık Gündoğdu Aile Şirketinin bir parçası oldu. Tüm okuyuculara hayırlı olmasını diliyorum.

İlk yazımı neden Haber Ekspres diye yazmak isterim.

Hep hayalim Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir'de bir televizyon kurmaktı.

2017 yılında bu hayalime Kanal Ege ile kavuştum.

Pandemi girdiğinde gelirlerimiz eksiye düşünce satma kararı alıp sattım.

1999 yılında işletmeci olarak bugüne İlk FestivalTürk Dergisi ile sektöre giriş yapmıştım. MedyaTürk Radyo Karne Gazetesi, İzmir Kent Dergisi, Yenigün Gazetesi Yöneticiliği, İzmir Kent Gazetesi, Spot Haber, Dijital haber olarak Demokrat İzmir Gazetesi, bizim en önemli yayınımız Maden Gazetesi gibi yayınların işletmeciliğini üstlendim.

Çeyrek asırlık tecrübeyi artık medya grubu yapmaya karar verdim.

Bana bu çıktığım yolda eşim Dilek Köktaş Gündoğdu büyük cesaret verdi, " bu işi yaparsan bir tek sen yaparsın" dedi.

"Yasal prosüdürleri ben takip ederim" dediğinde hiç düşünmeden girdim ve bu gazla yola çıktım.

Haber Ekspres Gazetesi ve Radyo Pause'u geçtiğimiz hafta Karne Medya Grubuna bağladım.

Önümüzdeki hafta test yayınlarına başladığım Ege'nin haber kanalı olacak televizyon kanalımızı da birleştirerek 2000 yılından beri İzmir'de tüm yayın gruplarının toplandığı tek Medya Grubu olarak başlayacağız.

Gazetemizin takım Kaptanı yılların tecrübesi Nevzat Dönmez Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Sorumlu Yazı işleri Müdürlüğünü kader birlikteliği yaptığım Haydar Koçak üstlendi.

Görsel yönetmenimiz yıllardır yakın arkadaşım olan ve uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim Serdar Ağır ile başladık.

Sayfa yönetmenlerimiz içinde 10 yıldan fazla birlikte çalışığım Ramazan Ferudun Aker var.

Hiç kopamadığım aileden gibi gördüğüm İbrahim Paker yeni yayın grubumuzun içinde.

Genç arkadaşlarımızla birlikte güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz.

Biz ekibimizle kuruluş aşamasında oturduğumuzda ilk konuşmamız "gazetecilik yapacağız" dedik.

Gerçekten göreceksiniz özlenen gazeteciliği yapacağız ekibimizle Ege'de ve İzmir'de.

Özlenen güzel haberlerle karşınızdayız.

HABER EKSPRES İLE EGE'YE VE İZMİR'E MERHABA....