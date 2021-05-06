TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
TURİSTLER DENİZDE BİZ EVDE!
0
İKİZDERE TEPKİSİ!
İKİZDERE TEPKİSİ!
0
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
DUYGULAR BAĞIRSAKLARI ETKİLİYOR
0
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
DÜNYA BU BOŞANMAYI KONUŞUYOR
0

5. kattan kamyonetin kasasına düşen çocuk öldü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız Uykutalp, yaşamını yitirdi

5. kattan kamyonetin kasasına düşen çocuk öldü!
06 Mayıs 2021 Perşembe 08:39

​Olay, dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp, pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #çocuk düşme #çocuk camdan düştü izmir
Önceki Haber
İzmir vaka sayılarında ciddi düşüş!
Sonraki Haber
İzmir'de film gibi kovalamaca: 100 kilometre sürdü, 1 polis yaralandı
Ailesinin yanına gidemeyen, kolonya gönderiyor
Ailesinin yanına gidemeyen, kolonya gönderiyor
0
Buca Belediyesi eğitimde bir engeli daha kaldırdı
Buca Belediyesi eğitimde bir engeli daha kaldırdı
0
Çiğli Belediyesi’nden Balıkçılara “Tam Kapanma” Desteği
Çiğli Belediyesi’nden Balıkçılara “Tam Kapanma” Desteği
0
Babasının arazisinde baygın bulundu, hastanede öldü!
Babasının arazisinde baygın bulundu, hastanede öldü!
0
Torbalı seçimlerine AKP'nin yaptığı itiraz kabul edildi!
Torbalı seçimlerine AKP'nin yaptığı itiraz kabul edildi!
0
İzmir'de hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine destek
İzmir'de hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine destek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.