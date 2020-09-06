Anıtkabir için de işleyecek

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında hediye ettiği ve yöreye özgü tel kırma tekniği ile yapılan bayrağın bir benzeri Anıtkabir’e hediye edilecek

Başkan Erdoğan’ın hediye ettiği bayrağı çok beğenen ve kimin tarafından işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karaburun’a bağlı Kösedere Köyü’nde ikamet eden, bayrağı işleyen 77 yaşındaki Şerife Zorlu’ya telefonla ulaşarak teşekkürlerini iletti. CHP Genel Başkanı’nın kendisini aramasından çok mutlu olan Şerife teyze, “Kemal bey telefonda konuşurken ‘Benden bir isteğin var mı’ deyince, kendimi tutamadım, onun için yaptığım bayrağın bir benzerini Anıtkabir’e hediye etmeyi çok istediğimi, ama bugüne kadar başarılı olamadığımı söyledim.” dedi. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden birkaç saat sonra kendisini Anıtkabir Komutanlığı’ndan aradıklarını ve bayrağı memnuniyetle kabul edeceklerini ilettiklerini belirten Şerife Zorlu, çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını, verilen ölçülere uygun olarak bayrağı işlemeye başladığını söyledi.

Birlikte teslim edeceğiz

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, “Şerife teyzemiz, Genel Başkanımızın aramasının ardından hemen bayrağı işlemeye başladı. İnşallah bayrağı kendisi ile birlikte Anıtkabir’e teslim edeceğiz. Böylece kendisinin bir hayalini de gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Osmanlı döneminden bugüne Karaburun yöresinde yaygın olan tel kırma tekniği, Türk el nakışı sanatının en özgün örneklerinden birisini oluşturuyor. İşlemeye özel yassı bir tel ve özel iğne kullanılarak yapılan bu el sanatı, tellerin birbirine bağlantısı olmayacak şekilde makas kullanılmadan kırılması ile gerçekleşiyor.Kaynak: Kılıçdaroğlu aradı, Anıtkabir Komutanlığı harekete geçti