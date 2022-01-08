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Başkan Soyer gençlerle buluştu: Umudumuz var çünkü siz varsınız

Başkan Soyer gençlerle buluştu: Umudumuz var çünkü siz varsınız
08 Ocak 2022 Cumartesi 13:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı'nda gençlerle buluştu. Gençlerin yüzde 60’ının geleceğini yurt dışında aramasının üzüntü verici olduğunu belirten Soyer, “Bu güzelim topraklar ne yoksulluğu ne adaletsizliği ne de gençlerin bu ülkeyi terk etme noktasına gelmiş olmasını hak ediyor. Ancak umudumuz da var, çünkü siz varsınız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, gençlik dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve gençler katıldı.

Empati ile başlayan bir zincir

Çalıştayda konuşan Başkan Tunç Soyer kendisinin de iki kızı olduğunu belirterek “Genç dostu, çocuk dostu bir belediye başkanıyım. Gençler bizim hazinemiz. Yüzde 60'ın üzerinde bir popülasyon geleceğini yurt dışında arıyor. Bu inanılmaz üzücü bir şey. Çünkü olağanüstü güzel topraklarda yaşıyoruz. Bu güzelim topraklar ne yoksulluğu ne adaletsizliği ne de gençlerin bu ülkeyi terk etme noktasına gelmiş olmasını hak ediyor. Üzüntümüz bu yüzden. Ancak umudumuz da var, çünkü siz varsınız. Biliyoruz ki bu topraklarda yaşanan çölleşme, adaletsizlik, haksızlık kader değil. Değişebilir bir şey. Peki, nasıl değişecek? Empati ile başlayan bir zincirden söz ediyorum. Bunu yapmaya başladığınızda vicdanda dirilme hissediyorsunuz. Çünkü anlama gayreti içine giriyorsunuz. Bu sizi meraka sevk ediyor ve bilgilenmeye gayret ediyorsunuz. Bilgi edindikçe cesaretiniz artıyor. Cesaretiniz arttıkça da özgürleşmenin kapısını açıyorsunuz. Empatiyle başlayan ve özgürleşme ile devam eden bir zincir. Bu benim kendi hayatım için bulduğum bir tarif” dedi.

“Üzerimize düşeni yapacağız”


Gençlerin sesine kulak verdiklerini söyleyen Başkan Soyer, “Ben sizler için iyi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü kendi çocuklarımı yetiştirirken öğrendiğim şey şu oldu: Onlar için iyi bir şey yapmak mümkün değil. Onların kendileri için istediği iyi bir şeye destek vermek.. Evet, o başka bir şey. Benim de görevim o oldu. Bu toplantıyı sizin kendiniz için ne istediğinizi duymak için yaptık. Bunları bize söyleyin istiyoruz. Söylediklerinizi hayata geçirmek için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.
Başkan Soyer konuşmasının ardından gençler için oluşturulan altı ayrı masada tek tek gençlerin isteklerini dinledi ve not aldı.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #gençler #izmir büyükşehir
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