Başkan Soyer’den Harmandalı eleştirilerine yanıt: Tehdit yok, emin ellerdeyiz

Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Tunç Soyer, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu DEÜ hocalarından alınan ön bilimsel rapora işaret ederek Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili çöp suyu ya da metan gazı sızıntısının söz konusu olmadığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı ikinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Başkan Tunç Soyer’in idaresinde gerçekleştirildi. Oturuma Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık çöp döküm alanı olarak kullanılmaya başlanan uzun yıllar kentin evsel atıklarının, sanayi atıklarının ve hastane atıklarının döküldüğü Harmandalı çöplüğü çevresinde meydana gelen derin çatlaklar, toprak kaymaları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi önünde yaptığı basın açıklaması sonrasında meclisin birinci birleşiminde AK Parti Grubunun da gündeme getirdiği tesisle ilgili iddialara ilişkin Başkan Soyer’in yaptığı açıklamalar damga vurdu.

Başkan Soyer’den Harmandalı açıklaması

Oturum öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Entegre Atık Yönetim Planı’na ilişkin sunum gerçekleştirdi. Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisisiyle ilgili Başkan Soyer ise AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) hocalarından alınan ön bilimsel rapora dikkat çekti. Başkan Soyer, “Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili çöp suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil. Bunu Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarından aldığımız ön bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Nihai rapor bir ay sonra çıkmış olacak. Nihai rapor doğrultusunda bir yerlere fore kazık çakılmak, kamulaştırma yapmak, bina boşaltmak gerekebilir ama şu an böyle bir tehdit olmadığını söyleyebiliriz. Raporları bekliyoruz. İçimiz rahat olsun emin ellerdeyiz. Son derece titiz, bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Heyelan bölgesinde anında tespitler yapılmaya devam ediliyor. Bu çalışmalar heyelan bölgesinde herhangi bir felaket olup olmayacağı konusunda bizi bilgilendiriyor. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de İZSU olarak hocalarımızın bize çizdiği rota doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Final raporu doğrultusunda da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız” açıklamasında bulundu.

AK Partili Mısırlı’dan protokol eleştirisi

Oturumda Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneğinin İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Kısa Film Yarışması” gala gecesi organizasyonu ve İzmir dışından gelecek olan film ekiplerinin en fazla 2 temsilcinin ulaşım, konaklama ve ağırlama masraflarının karşılanmasının yanı sıra en iyi kısa film seçilen eserin yönetmenine 7 bin TL, en iyi oyuncu seçilen oyuncuya 2 bin TL ve ayrıca izleyici oylamasıyla seçilen filme de 2 bin TL para ödüllerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına ilişkin komisyondan oy çokluğuyla gelen Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy çokluğuyla meclisten geçti. Söz konusu komisyon raporuyla ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı Cumhur İttifakı grubunun neden ret oyu verdiğini açıkladı. AK Partili Mısırlı, “Bu konuyla alakalı olarak içeriğine ve yapılacak olan kültür ve sanat yönünden bölgemize bir katkısı var mı diye baktık. Özellikle siyasi bir söylem geliştirmek için yapılmış olan bir protokol. Biz sanata, kültüre dair kentimizde yapılacak tanıtıma katkı koyarız, yanlış anlaşılmasın. Bu dernek başkanının bir gün bizi tarım bakanını görevden alsınlar’, bir gün ‘Milli Eğitim Bakanlığı kapatılsın’ gibi söylemleri var. Baktığımızda daha çok sizin partinize yakınlığı var. O yüzden biz oy çokluğu verdik” ifadelerini kullandı.

CHP’li An’dan eleştirilere yanıt

Mısırlı’nın eleştirilerine yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Meclis Üyesi Şamil Sinan An ise “Laik, demokratik cumhuriyetimizin 2 temel taşı var. Biri Atatürk ilke ve devrimleri, ikincisi de cumhuriyet ve demokrasi kazanımlarıdır. Cumhuriyetimizin en değer verdiği, en katkı koymaya çalıştığı konu eğitim. Eğitimle ilgili yaşama geçirmek istediğimiz 3 şey var; iyi eğitim, bilimsel eğitim, herkese eğitim. Sene 1940. O yıl köy enstitüleri kuruldu. Türkiye’mizin gelişmesinde, büyümesinde çok büyük önemi vardır. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin kuruluşu 2001. Bu dernek bu tarihten bu yana faaliyet gösteriyor. Ve köy enstitüleri ilkelerine uygun olarak Türkiye’de eğitim sistemiyle ilgili düşünce geliştiren bir dernek. Biz arkadaşlarımıza nasıl dernek beğendireceğiz bilmiyorum. Bizim için, Türkiye’nin eğitimine katkı koyacak her kurum bizim için çok değerlidir. Burada yapılacak olan etkinliği arkadaşlarımız biliyor, çok küçük bir parayla yapılacak bir etkinlik. Asıl olay onların siyasi bakmaları. Bizim her yaptığımızı siyaset olarak görüyorlar, kendi yaptıklarını siyaset olarak değerlendirmiyorlar. Köy enstitüleri iyi ki var” dedi.

MHP’li Şahin, o projeyi sordu

Birleşimin gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de Eşrefpaşa Güneşli Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye’ne ait olan yeraltı otoparkının olduğu yerin iki katlı otopark ve üstü pazaryeri projesinin iptal edilmesini gündeme taşıdı. Projenin neden iptal edildiğini soru önergesi ile sorduğunu ve cevap alamadığını ifade eden MHP’li Şahin, “Buranın tekrar yeraltı otoparkı olarak projelendirilip yapılmasını istiyoruz. Jandarmanın boşaltacağı yer Konak Belediyesi’nce pazaryeri, otopark ve kültür merkezi olarak planlandı fakat yer olarak hem trafik hem de vatandaşımızın can güvenliği için uygun değil. Bu uyarılarımız ve düşüncelerimizin dikkate alarak değerlendirilmesini arz ederiz” dedi. Konuya ilişkin Başkan Soyer ise Konak ve Büyükşehir Meclis Üyesi CHP’li Cenap Börühan’dan bilgi notu hazırlanmasını istedi.