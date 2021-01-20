Batur’dan Sevgi Yolu esnafına destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sevgi Yolu esnafını ziyaret ederek “Yanınızdayız, esnafımıza destek olmak ve Sevgi Yolu’nu daha güzel günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi kısıtlamalarından en çok etkilenen kesim olan esnaflara yaptığı ziyaretlerine, Sevgi Yolu esnafı ile devam etti. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik anlamda en çok etkilediği kesim olan esnafın yanındaki duruşunu yardım organizasyonları, işgaliye desteği, dezenfeksiyon gibi birçok alanda sürdüren Başkan Batur bu kez Sevgi Yolu esnafına kulak verdi. Sık sık esnafla ve esnaf odaları ile bir araya gelerek esnafa destek veren çalışmaları hayata geçiren Başkan Batur, Sevgi Yolu esnafına “Yanınızdayız, zor günleri birlikte atlatacağız” mesajını verdi

Esnaf anlattı, Başkan Batur dinledi

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle hem müşterisi azalan hem de pandemi öncesinde ziyaretçilerin en yoğun olduğu hafta sonlarında yasaklar sebebiyle iş yapamayan Sevgi Yolu esnafı, içini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a döktü, sıkıntı ve taleplerini birebir iletme fırsatı bularak destek istedi. Birçoğu 20 yıldan fazla bir süredir Sevgi Yolu’nda çalışan esnaf, Başkan Batur’a Sevgi Yolu’nun ilk kez bu kadar sıkıntıda olduğunu ve pandemiden çok etkilendiklerini söyledi. Kitapçıların yoğun olarak bulunduğu, öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak yeri olan Sevgi Yolu’nda hareketliliği artırmak için imza günleri, festival gibi etkinliklerin düzenlenmesini isteyen esnafın dertlerine kulan veren Başkan Batur, esnafa destek sözü verdi. Esnafın talepleri doğrultusunda Sevgi Yolu’nun fiziki şartlarına yönelik çalışmalar için detaylı inceleme yapmak üzere fen işleri ekiplerini de yönlendiren Başkan Batur şöyle konuştu:

“Sadece İzmir ve Türkiye’nin değil dünyanın da ilk kez karşılaştığı bir salgın felaketiyle mücadele ediyoruz. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik etkilerinin en çok esnafımızı mağdur ettiğinin farkındayız ve bu dönemde esnafımızın ayakta durabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim belediye olarak Sevgi Yolu ile ilgili yapacağımız çalışmalar programımızda var ve bunları pandemi sonrası hemen uygulamaya koymak istiyoruz.”

Batur: Kapımız esnafımıza her zaman açık

Sevgi Yolu’nun yıllardır açık olan kitapçılarıyla kitapseverler ve öğrenciler için çok önemli bir merkez oluşturduğunu, aynı zamanda İzmirlilerin, İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistin severek gezdiği bir sokak olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Batur, “Sevgi Yolu İzmir için değerli bir nokta. Yıllardan beri İzmir’in en gözde otellerinin yanı başında. Eskiden beri, kitap dendiğinde akla ilk Sevgi Yolu gelir ki okulların, dershanelerin ortasında yer alıyor. Sevgi Yolu’ndaki esnaf dostlarımızın fikirleri bizim için çok önemli, kapımız size her zaman açık. Sizlerle birlikte bu sokağı daha güzel bir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.