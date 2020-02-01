Bayraklı personeline iletişim semineri

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarla sorunsuz iletişim sağlamak, problemleri dinleyerek bunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla, personele 'etkili iletişim' semineri düzenledi.

Bayraklı personeline iletişim semineri
01 Şubat 2020 Cumartesi 09:42

Osmangazi konferans salonundaki seminer, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran tarafından verildi. Eğitimde pozitif iletişim, ikna süreçleri, gizli ikna teknikleri gibi iletişim yöntemlerini en ince ayrıntılarıyla anlatan Başaran, şunları söyledi: "İkna ve iletişim en güçlü tekniklerden biri. Doğru kullanıldığında birçok kapıyı açabilirsiniz. Size  hizmet almak ya da sorunlarını dile getirmek için gelen vatandaşları dikkatlice dinleyin. Onlara karşı en ufak olumlu, olumsuz davranışın  size yansıması olacaktır. Bu bilinçle hareket etmelisiniz." Başaran ayrıca, kişilerarası iletişimde yapılan yanlışları, beden dilinin etkilerini ve ikna etmek için diyalogun nasıl başlatılacağına ilişkin bilgiler aktardı. Seminer sonunda Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Tülay Şaroğlu, eğitim için kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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