Bergama Belediyesi tarla satıyor

Bergama Belediyesi'ne ait çeşitli yerlerde bulunan tarlalar ihale ile satışa çıkıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Bergama Belediyesi'ne ait ilçenin muhtelif mahallelerinde bulunan 6 (Altı) adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü Satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleler Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı Salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhalenin yapılacağı tarih 30 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.

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