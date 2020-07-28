Bergama hazır

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemleri artıran Bergama Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda bir dizi yeniliğe imza attı.

Daha önceden pazarda gelişi güzel duran küçükbaş hayvanlar için bu sene ilk defa padoklu önlemler alındı. 178 adet padok imal edilerek hayvanlarını satışa getiren besici ve çiftçilerin hizmetine sunuldu. 2 bin 500 küçükbaş, 400 büyükbaş kapasiteli hayvan pazarında kontrolün sağlanabilmesi için tek kapıdan giriş yapılmasına izin veriliyor. İçeri giren tüm araçlar dezenfekte edilerek, tüm kurbanlıklar veteriner gözetiminden geçiriliyor. Koronavirüs nedeniyle tedbirlerin en üst seviyede tutulduğu pazarda, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde pazarlıkların yapılması için Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürekli ikazlarda bulunuyor.

Gönül selamı ile pazarlık

Bayramın birinci gününe kadar hizmet verecek olan Canlı Hayvan Pazarı’nda Pandemi nedeniyle kontrollerin daha da artırıldığını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tüm halkımız kurbanlıklarını alabilmek için gönül rahatlığı ile pazara gelebilirler. Pazaryerimizde Koronavirüs önlemlerine uygun olarak, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturduk. Belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporlarını tek tek denetledi ve denetlemeye devam ediyor. Alanın tamamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu yıl salgın nedeniyle biz belediye olarak tedbirleri titizlikle alıyoruz, vatandaşlarımızdan da temizlik, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat etmelerini bekliyoruz. Kurban pazarlığı sırasında tokalaşma olamayacağından, vatandaşlarımız pazarlıkların da gönül selamını kullanmalarını istiyoruz” dedi.