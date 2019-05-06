Bornova'da İstihdam Birimi kuruluyor

Yurttaşlara iş bulma konusunda yardımcı olma amacıyla Bornova Belediyesi bünyesinde İstihdam Birimi kuruluyor. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Meslek lisesi mezunlarının tamamını Bornova ve Manisa'daki işlere yerleştireceğiz. Mesleği olmayanları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarına yönlendireceğiz. Onlara da meslek öğrendikten sonra iş konusunda gerekli yardımı yapacağız. Bize başvuran herkese bir şekilde yardımcı olacağız" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkat çekerek 10 gün içinde İstihdam Birimi kuracaklarını açıkladı. Belediyede iş için binlerce CV biriktiğini ifade eden İduğ, "Herkese belediyede iş imkanı vermeye ne yazık ki bütçemiz uygun değil. Ama istihdam birimi içinde bir komite oluşturarak bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

Başvuran herkese yardım sunulacak

Bornova Belediye Meclisi'nde konuyla ilgili açıklama yapan Başkan İduğ," Meslek lisesi mezunlarının tamamını Bornova ve Manisa'daki işlere yerleştireceğiz. Mesleği olmayanları İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarına yönlendireceğiz. Onlara da meslek öğrendikten sonra iş konusunda gerekli yardımı yapacağız. Bize başvuran herkese bir şekilde yardımcı olacağız" diye konuştu.

Bornova'nın bir sanayi kenti olduğuna vurgu yapan Mustafa İduğ sanayicinin ve esnafın yaşadığı ara eleman sıkıntısına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu işlerin ve işletmelerin devam etmesi için yeni ustalar yetiştirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimler olarak destek vermeliyiz. Bornova Belediyesi olarak elimizde 20 binin üzerinde CV var. Bunları ihtiyaca göre işletmelere yönlendireceğiz. Firmalar ile görüşürek meslek edindirme kursları açacağız."