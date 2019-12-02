Bricin ustaları Bornova'daydı

Zeka ve strateji oyunlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Briç Turnuvası, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Dama Turnuvası gibi büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi, Bornova Bilimsel Briç Kulübü ve Türkiye Briç Federasyonu işbirliğiyle 16 yaş üstü kategoride gerçekleştirilen Turnuva'ya, İzmir'in tüm ilçelerinin yanı sıra Aydın, Muğla ve Manisa'dan da katılım oldu.

180 katılımcı

Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda 45 masada 180 katılımcı derece almak için yarıştı. İki kategoride düzenlenen Turnuva'da birincilikleri Armağan Erol ve Murat Şensoy ikilisiyle Haydar Mert Özdemir ve Başak İkizkaya ikilisi kazandı. İskambil kartlarıyla oynandığı için önyargıyla yaklaşılan briç oyununun bir zeka ve strateji oyunu olduğunun altını çizen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Briç'in yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Gelecek yıl 16 yaş altı kategoriyi de dahil ederek daha geniş kapsamlı bir turnuva düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.