Buca'nın trafoları tablo oluyor

Buca Belediyesi, kent genelinde kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle donatıyor. Görüntü kirliliğini yok etmek için estetik çalışmalarla kente önemli dokunuşlar yapan Buca Belediyesi, ilçedeki elektrik trafoları yeni görünümlerine kavuşturuyor.

Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından çalışma kapsamında Hürriyet ve İnkılap mahallelerindeki trafolar boyandı. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalar kapsamında Buca'nın 10 mahallesinde toplam 15 adet trafo duvarları boyanacak. Ressam Müberra Kıyakkaş ve ekibi tarafından farklı temalarla boyanan trafolar, kötü görüntüyü ortadan kaldırırken, Buca sokaklarına sanatsal dokunuşlar yaptı. Trafoların üzerinde spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleri yer alacak.