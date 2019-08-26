Buca'nın trafoları tablo oluyor

Buca Belediyesi, kent genelinde kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle donatıyor. Görüntü kirliliğini yok etmek için estetik çalışmalarla kente önemli dokunuşlar yapan Buca Belediyesi, ilçedeki elektrik trafoları yeni görünümlerine kavuşturuyor.

Buca'nın trafoları tablo oluyor
26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:36

Buca Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından çalışma kapsamında Hürriyet ve İnkılap mahallelerindeki trafolar boyandı. Yaklaşık 1 ay sürecek çalışmalar kapsamında Buca'nın 10 mahallesinde toplam 15 adet trafo duvarları boyanacak.  Ressam Müberra Kıyakkaş ve ekibi tarafından farklı temalarla boyanan trafolar, kötü görüntüyü ortadan kaldırırken, Buca sokaklarına sanatsal dokunuşlar yaptı. Trafoların üzerinde spor, deniz, doğa ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanlarının resimleri yer alacak.

Önceki Haber
BAYSEM'in kapasitesi yüzde 50 arttı
Sonraki Haber
Yamanlar'ın ilk şenliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.