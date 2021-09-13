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Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü!

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü!
13 Eylül 2021 Pazartesi 15:18

Reisdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mehmet Kayaaltı ve D.A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.A. Kayaaltı'nı bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kayaaltı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı Reisdere Mahallesi'nde gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #bıçaklı kavga #çeşme cinayet #çeşme ölüm
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