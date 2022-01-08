CHP'li Serter: İzmir'de organize sanayi bölgelerine ciddi darbe vurulacak

ALOSBİ’nin genişleme sahası için 8.6 milyon metrekarelik alan talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından talebinin karşılanmamasının değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, iktidarın her şeyi siyasalaştırdığını belirterek talep edilen söz konusu alanın Aliağa Belediyesi ve Aliağa Ticaret Odası(ALTO)’na verilmesi halinde İzmir’de organize sanayi bölgelerine ciddi bir darbe vurulacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Bir süredir İzmir kamuoyunun gündemine gelen Aliağa Organize Sanayi Bölgesi(ALOSBİ)’nin genişleme alanı talebi ve Aliağa’ya ikinci organize sanayi bölgesi kurulması tartışmaları tam gaz devam ediyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) aralık ayı meclisinde ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, yüzde 85 doluluğa ulaşan ALOSBİ’nin genişleme alanı talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülmediğini, söz konusu alanın Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ile Aliağa Belediyesi’ne tahsis edileceğini yönünde bir iradenin ortaya çıktığını ifade etmişti. ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka ise konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada ilçeye yeni bir OSB kurulmasını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek tahsise yönelik henüz bir karar verilmediğini belirtmişti. Saka, Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji Karma OSB konusunda fikri oluşturup, gerçekleşmesi için çalıştıklarını dile getirerek ALOSBİ’nin talep ettiği 8.6 milyon metrekarelik alanın organize sanayi bölgesi kurulması için tahsis edilmesi halinde ekonomideki dengelerin de gözetilerek kısa sürede yatırımcılara hazır hale getirileceğini vurgulamıştı. Söz konusu tartışmayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter de değerlendirmelerde bulundu. Serter, ALOSBİ’nin genişleme sahası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan istediği 8.6 milyon metrekarelik alanın bakanlık tarafından reddedilmesi ve söz konusu alanın Aliağa Ticaret Odası(ALTO) ve Aliağa Belediyesi'ne verilerek yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulmasının siyasi bir girişim olduğunu söyledi.

Her şeyi siyasallaştırdılar



Organize sanayi bölgelerinin sanayi odaları tarafından kurulmasının bir gelenek haline geldiğini ifade eden Serter, “Bugüne kadar İzmir’de kurulan 16 organize sanayi bölgemiz Ege Bölgesi Sanayi Odamız öncülüğünde kuruldu, genişledi ve büyümesini sağladı. Organize sanayi bölgelerinin sanayi odasının öncülüğünde gerçekleşmesi sanayicimize güven vermiştir. Böyle bir süreçte ALOSBİ’nin genişleme sahası için talep ettiği alanın Aliağa Belediyesi ve Aliağa Ticaret Odası’na verilerek burada yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması düşüncesi bana çok siyasi geldi. Bir MHP’li belediyenin talebine olumlu yaklaşıp ALOSBİ’nin talebinin karşılanmaması artık bu iktidarın her şeyi siyasallaştırdığını gösteriyor. Bu duruma şaşırmadım, yaparlar. Çünkü son dönemde yapmadıkları hiçbir şey kalmadı. Böyle bir olayın İzmir’de organize sanayi bölgelerine ciddi bir darbe vuracağını düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde bir belediyenin organize sanayi bölgesi kurmasının örneği yok. Organize sanayi bölgelerinin sanayi odaları tarafından kurulması, genişletilmesi gerekir” dedi.