Engellilerin askerlik sevincine ortak oldu

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir 57. Topçu Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili eğitim alan 43 engelli için düzenlenen törene katıldı. Başkan İduğ, askeri kamuflajlarını giyip ant içerek terhis olmanın sevincini yaşayan engelli askerlerin künyelerini Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Tuğgeneral Sebahattin Türker ile birlikte taktı.

Mustafa İduğ, vatan sevgisinin engel tanımayan yüce bir değer olduğunu belirterek, "Bu çok özel anlarında özel kardeşlerimizle olmak beni çok mutlu etti ve duygulandırdı" dedi.

Törende çocuklarının heyecanına ortak aileler de duygulu anlar yaşadı.