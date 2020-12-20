Esnaf için buluştular

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile bir araya geldi, son dönemlerde esnafın yaşadığı zorluklar ve çözüm için yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Esnaf kesimi için hayata geçirilen tedbirleri olumlu adımlar olarak niteleyen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “KOSGEB’in sıfır faizli Acil Destek Kredisi, Esnafa Kira ve Nakit Hibe yardımları sevindirici gelişmeler, üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracak. Ancak sıkıntının büyümemesi için daha güçlü tedbirlere ihtiyaç duyuluyor” dedi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un ziyaretinde konuşan İESOB Başkanı Mutlu, “Depremden mağdur olan İzmirli esnaf için KOSGEB tarafından 100 bin lira limitli, ilk yılı ödemesiz kredi verilecek. Aylık bin lira nakit hibe ve 750-500 liralık kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Ancak ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için ilave tedbirlere ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada; Vadesi gelmiş borçlar ve ödemelerimiz en az bir yıl süreyle ertelenmelidir, Küçük işletmelere 3 yıl vadeli, bir yıl geri ödemesiz, sıfır faizli krediler tahsis edilmelidir, İşyeri kapalı olanlara elektrik, doğalgaz gibi girdileri için faturalandırılma yapılmamalıdır, Gelir vergisinden ve hak kaybına uğratılmadan 2020 yılı SGK primlerinden muaf tutulmalıdır, Şoför esnafının kullandığı akaryakıttan ÖTV alınmamalıdır” diye konuştu.

Yerel yönetimlere tam not

Deprem ve pandemi sürecinde yerel yönetimlerden büyük destekler gördüklerini kaydeden Mutlu, “Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerini sıkıntılı günlerimizde hep yanımızda gördük. Burada Bornova ve Bayraklı Belediyeleri’ne ayrı bir parantez açmak istiyorum. Mustafa İduğ, ticaret hayatının içinden geldiği için sorunlarımıza vakıf olan, kesimimizi en iyi anlayan idarecilerimizin başında geliyor. İlk günden bu yana kendisini içimizden birisi olarak gördük. Evet taleplerimiz var ama bize asıl lazım olan sayın İduğ’un sergilediği gibi samimi yaklaşımlar. Birlik, beraberlik içinde çalışmak, birbirimizi kucaklamak.” dedi.

Borçlar dondurulmalı

Başkan İduğ ise, “Yaşanılan süreçte olumsuz yönde en fazla etkilenen kesim esnaf sanatkarlar. Hayata geçirilen yardımlar yeterli değil. Çalışamayan, işyeri kapalı olan insan için borç yapılandırması çözüm değil. Pandemi bitene kadar işletmelerin borçları faizsiz dondurulmalı. Düşünülen önlemler için meslekler bazında detaylı çalışmalar yapmalı, işletmelerin çalışan sayısı, bilançoları, sermaye yapıları gibi özellikleri göz önünde tutularak daha verimli tedbirler hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu. Başkan İduğ, “Biz Bornova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte belediyeye ait iş yerlerini işleten esnafımızı rahatlatmak adına kira almak istemiyoruz. Bu konuyla alakalı çalışmalarımızı ilk mecliste meclis üyesi arkadaşlarımıza sunacağız.’’ diye konuştu.

