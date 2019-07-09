EUKAM’a “Onkoloji Araştırma Birincilik Ödülü”

Ege Üniversitesi(EÜ) Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi (EUKAM) 2018 yılında çalıştığı olgu sayısı ile “İzmir Kanser Veri Tabanı”na en yüksek katkıyı sağladı

Ege Üniversitesi(EÜ) Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi (EUKAM) Müdürü Doç. Dr. Ayşe Caner, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu ve Öğr. Gör. Fatma Sert, “Ege Üniversitesi Veri Tabanında Çoklu Primer Kanserlerin Analizi” konusundaki çalışmalarından dolayı Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından “Onkoloji Araştırma Birincilik Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Kutsal Turhan, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, EÜ Hastanesi Başmüdürü Yılmaz Öztürk ve EÜ Hastanesi Müdür Vekili Hacı Mustafa Kaya katıldı.

206 üniversite arasında birinciyiz

Rektör Prof. Dr. Budak, “Hastanemiz, Türkiye’nin en büyük hastanesi olmakla beraber EÜ Tıp Fakültesi de üniversitemizin göz bebeğidir. Tüm çalışmalarımızda Sağlık Bakanlığımız ile irtibat halindeyiz. Akademik performansta geçen yıl Türkiye 1’incisi olduk. 2018 performansımız, 2017 yılına göre yüzde yüz arttı. TÜBİTAK’ta 206 üniversite arasında birinciyiz. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Sağlık Bakanımız ve Valimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla her türlü iş birliği içerindeyiz ve bundan sonrada bu işbirliğini sürdüreceğiz ” dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise “ İl Sağlık Müdürlüğü olarak 30 bin 500 personelimiz var, 6 bin 500 yatağımızla başta Ege Üniversitesi olmak üzere bütün üniversitelerimizin emrindeyiz. Her türlü katkıyı ve desteği sağlayama, ortak proje yürütmeye hazırız. Özellikle burada kanser kayıtçılığı ile ilgili ciddi anlamda çalışmalar var. Genelgeye göre ayda 750 civarında kanser kaydının yapılması gerekirken, burada 3 bin ile 3 bin 500 civarında kayıt yapılıyor. Ege Üniversitesi ile akademik anlamda çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizim verilerimizin hepsi Amerika ve Avrupa verilerinden oluşuyor. Belki 5 yıl sonra bizim de çok ciddi anlamda verilerimizin ve analizlerimizin olacağını umut ediyorum” diye konuştu.

Kanser atlası çıkarmayı düşünüyoruz

EUKAM Müdürü Doç. Dr. Caner, “Ege Üniversitesi Türkiye çapında en büyük kayıtların tutulduğu hastane. Şu an yeni bir projemiz bulunuyor. Bu projede başta Ege Üniversitesi olmak üzere il bazlı kanser atlası çıkarmayı düşünüyoruz. Projeye ilk olarak İzmir’de pilot üniversite olarak başlayacağız. Bunu baz alarak Türkiye çapında Sağlık Bakanlığı ile beraber kanser atlası projemize devam edeceğiz. Ayrıca bütün verilerimiz, Amerikan ve Avrupa verilerinden oluşuyor. Kendi verilerimizi çıkarmak için Sağlık Bakanlığı izni aşamasındayız. Bu izni aldığımız andan itibaren 6 ay içerisinde verileri İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaşacağız” dedi.



