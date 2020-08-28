Fas'ta kalan hamile eşi için yardım istedi

İzmir'de yaşayan İbrahim Yöntem (33), resmi nikah yapabilmeleri için gerekli evrakı almak üzere ülkesi Fas'a giden dini nikahlı eşi Yousra Elbattouyı'nın (23), geri gelemediğini söyleyerek, "Bir hafta içinde doğum yapacak. Ancak bebeğimi göremeyeceğim." dedi.

Bayraklı'da yaşayan işçi İbrahim Yöntem, geçen yıl kasım ayında, turist olarak Türkiye'ye gelen Faslı Yousra Elbattouyı (23) ile tanıştı. Dini nikahla yaşamaya başlayan çift resmi nikah yapmaya karar verdi. Hamile olan Elbattouyı, nikah işlemleri için gerekli olan evrakı almak üzere Fas'a gitti. 16 Mart'a dönüş bileti alan Yousra Elbattouyı, koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edilince geri gelemedi. 7 aydır eşinden ayrı olan İbrahim Yöntem, "Çok mağdurum. Doğum yapacak eşimi ve doğacak çocuğumu görmek istiyorum. Kızımın doğumunu görmek istiyorum. Bana yardım etsinler. Eşimi ve çocuğumu istiyorum. Eşim de orada çok zor durumda" diye konuştu.

Izdırap çekiyoruz

İbrahim Yöntem'in babası Mehmet Hayrettin Yöntem de "Evraklarını tamamlamak için gitti, iş uzadıkça uzadı. Pandeminin kabus gibi çöktüğü anda gelinimin uçuşları iptal oldu, havaalanından geri döndü. O günden bugüne gelemedi. O orada ızdırap çekiyor biz burada ıztırap çekiyoruz. Yediğimizi içtiğimizi anlamıyoruz. Nefes almakta bile zorlanıyoruz" dedi.

İbrahim Yöntem'in annesi Havva Yöntem ise, "Gelinimin ve doğacak torunumun gelmesini istiyorum. Gelinim orada çok zorluk yaşıyor ve bakanı yok. Ya gelinimi getirsinler ya da oğlum oraya gitsin başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Eşi İbrahim Yöntem ile cep telefonundan görüntülü konuşan Yousra Elbattouyı da, "Yakında bir kızım olacak. Kızımın sağlık durumu iyi. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bize yardım edin" ifadelerini kullandı.