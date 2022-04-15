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Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi yola çıktı

Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısında meclis üyeleri, meclis başkanı ve yardımcılarının seçimi yapıldı

Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi yola çıktı
15 Nisan 2022 Cuma 10:40

Çocukların, kentin yönetimine katılarak sorunlarını, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin ilk toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Halil Arda’nın katıldığı ilk toplantıda, meclisin asil ve yedek üyelerinin, meclis başkanı ile yardımcılarının seçimi yapıldı.  Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, meclisin asil ve yedek üyeleri, kura çekimiyle belirlendi. Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından yapılan seçimle meclis başkanı ve yardımcıları seçildi. Oylamada en çok oyu alan Özgü Özgür meclis başkanlığına, Hakan Çınar ile İrem Su Yiğit başkan yardımcılığına seçildi.

Çocuk Meclisi beni çok heyecanlandırıyor

Meclise katılan çocuklarla sohbet eden Başkan Arda, çocukların Gaziemir’e ve hayata dair fikirlerini dinledi. Göreve geldiği günden bu yana çocuk meclisini kurmayı hayal ettiğinin altını çizen Başkan Arda, “Pandemi nedeniyle biraz geçte olsa çocuk meclisini kurmak beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor” dedi.
“Geleceğimizin sahibi siz çocuklarımızın, yaşadığınız kentin yönetimine ortak olmalarını istiyoruz. Taleplerinizi dile getirmeniz, fikirlerinizi yaşama geçirebilmeniz için Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kurduk” diyen Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin hayatı nasıl algıladığınızı bizim bilmemiz mümkün değil. O yüzden sizi ve yaşadığınız kenti ilgilendiren meselelerde söz sahibi olmalısınız. Bu mecliste bu görevi üstlenecek; çocukların taleplerini belirleyecek, çalışmalar yapacak. Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurucu üyeleri olarak çok şanslısınız. Bu meclisin üyeleri olarak bugünden itibaren hepinizin sorumluluğu çok fazla. Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Özgü Özgür, başkan yardımcıları Hakan Çınar ve İrem Su Yiğit ile meclisimizin asil yedek üyeliklerine seçilen çocuklarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Hep birlikte ilçemizi çocuklar için daha da güzelleştireceğiz.”

Etiketler; #gaziemir #gaziemir belediyesi #çocuk meclisi
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