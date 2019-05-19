Hepimiz Bandırma Vapuru'ndayız

Mili mücadelenin 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Güzelbahçe'de de törenlerle kutlandı.

İlk tören sabah Güzelbahçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından kalabalık bir vatandaş kitlesinin katıldığı çelenk sunma töreninde, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İYİ Parti İlçe Başkanı Afet Albaş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bazı STK'ların başkan ve yöneticileri hazır bulundu.

Canla, başla

Törende Güzelbahçe CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanlıkları ile STK'lar Ata'nın huzuruna çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı adına Gençlik Kolları Başkanı Devrim Seyrek bir konuşma yaptı. Seyrek konuşmasında, " Daha ilk attığı adımda olduğu gibi fikirleriyle, olgunluğuyla Ata'nın izinden giden genç arkadaşlarımı yanıma almak istiyorum. Atatürk bu yanım da görmüş olduğunuz gençlere yani bizlere bu Cumhuriyete emanet etti. Biz gençler olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkıp ülkenin muasır medeniyetlere çıkması için çalışacağız. 19 Mayıs'ta ulusal kurtuluş savaşı için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başka ulusların topraklarını işgal etmek için değil, kendi vatan topraklarını korumak için savaş başlattı. 100 yıl önce Atatürk'ün bindiği Bandırma vapurundayız hepimiz. Ve bu ülkenin binlerce yıl payidar kalması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Güzelbahçe Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinliklerle devam etti.