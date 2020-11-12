İzmir Balçova Belediyesi Türkiye’de yapılamayanı yaparak, ilçede üniversiteyi kazanan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar hediye etti.

Eşit ve kaliteli eğitim için yıllardır okullara ve eğitim sistemine desteğini esirgemeyen Balçova Belediyesi’nin, üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar desteği, bu yıl ayrı bir önem kazandı. Koronavirüs Salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olduğu üniversitelere kayıt yaptıran 580 Balçovalı öğrenciye, belediye tarafından ücretsiz dizüstü bilgisayar verildi. Balçova Belediyesi’nin bu yıl ondördüncüsünü düzenlediği Üniversite Plaket Töreni, Belediyenin Spor Tesislerinde düzenlendi. Pandemi koşulları nedeniyle 2 ayrı oturumda yapılan törende 2020 YKS’de üniversiteyi kazanan 580 öğrenciye birer başarı plaketi, bir dizüstü bilgisayar ve Nutuk hediye edildi. Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Kani Beko, Mahir Polat, Murat Bakan, Tacettin Bayır, Belediye Başkanım Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanım Binnur Akın, İYİ Parti İlçe Başkanım Hicran Helezür, Belediye Meclis Üyeleri ve önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya öğrencilere plaketlerini ve hediyelerini verdi.

Eğitimde adalet

Törenin açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Biz belediye olarak yıllardır Eğitimde Adalet anlayışı ile hizmet ediyoruz. Eğitimde adalet olmazsa hayatın diğer alanlarında da adaleti aramak mümkün olmaz.. Babasının parası olan çocuk ile babasının parası olmayan çocuk aynı eğitimi alsın diye okullarımızın her isteğini karşılıyoruz. Eğitimin uzaktan olacağı bu yıl da bilgisayarın ve internete erişimin adalet açısından çok büyük önemi var” dedi. Törene katılan öğrencilerin ailelerini de kutlayan Başkan Fatma Çalkaya “Bu zor şartlarda sizleri yetiştiren ailelerinizi kutluyor, hepsine selamlarımı iletiyorum. Bundan sonra da gittiğiniz şehirlerde başınız sıkışırsa Fatma Başkanınız ve Balçova Belediyesi sizlere bir telefon uzaklığında olacak. Yolunuz açık olsun, bu ülkenin sizlere çok ihtiyacı var” diye konuştu.

Kutluyorum

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’de Eğitim’de adaleti sağlamak için yapılan hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını dileyerek “Gençlerin çalışmalarına, kendilerini geliştirmelerine ve doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olacak bu hizmetten dolayı Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya’yı ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi. Törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “Fikri hür vicdanı hür gençlerimiz öncelikle üniversite sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı hepinizi kutluyorum. Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan deprem olmasaydı bu törene Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılacaktık. Bu vesile ile aranızda bulunamayan Sayın Genel Başkanımın sizlere sevgi, saygı ve başarı dileklerini iletiyorum. Sizlere de kendi ayaklarınız üzerinde durarak geleceğinize yön verebilecek bir eğitim yaşamı geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.