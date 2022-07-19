Öğrenci sayısı ve üniversite sayısı arttıkça her meslekten insan sayısı da arttı. Avukatlar da sayıları oldukça fazla olan meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir avukat seçenekleri arttı. Ancak Efes Hukuk Bürosu olarak bizi diğerlerinden farklı kılan, İzmir'in en iyi avukatlarından biri olmamızdır.

Öğrenci sayısı ve üniversite sayısı arttıkça her meslekten insan sayısı da arttı. Avukatlar da sayıları oldukça fazla olan meslek gruplarından biri haline gelmiştir. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir avukat seçenekleri arttı. Ancak Efes Hukuk Bürosu olarak bizi diğerlerinden farklı kılan, İzmir'in en iyi avukatlarından biri olmamızdır.

Efes Hukuk Bürosu’nda değişen ve globalleşen dünya ve hukuk düzenlerine göre organize olan kendi branşlarında özelleşmiş bir hukuk bürosuyuz. Değişen dünya ile birlikte ortaya çıkan her yeni sorunu gerekli ilgi ve özenle inceliyoruz.

Sizlere sunduğumuz İzmir Avukat hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak müvekkillerimizin gerekli hukuki ihtiyaçları doğrultusunda doğru kararlar alabilmeleri için, kendileriyle yakın bir çalışma ortamı oluşturuyor ve sonuç odaklı çalışıyoruz.

Her biri alanında uzman olan avukatlarımız ve akademik faaliyette bulunan çözüm ortaklarımız ile birlikte; hukukun üstünlüğünü ve bireylerin menfaatini gözeterek, hukuka, ahlaka ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışmak vizyonumuzdur.

Sistematik ve Analitik Düşünce

Karşılaştığımız hukuki problemi veya konuyu tümden gelim yöntemi ile alt konulara ayırıp, her bilgiyi ayrıca değerlendirebilmekte, uyuşmazlıkları parçalara ayırarak bilginin sorgulanmasındaki unsurlardan yola çıkıp bütünü çözümlemekteyiz. Bu sayede karmaşık hukuki süreçlere karşı pratik çözümler üretmekteyiz.

Çoklu Disiplinli Bakış Açısı

Çoklu disiplinli yaklaşım ilkemiz ile birden fazla alanda uzmanlık seviyesine ulaşmış ekibimiz ile vermekte olduğumuz hukuki hizmet kapsamında uzmanlıklarımızı harmanlayarak fark yaratan, yenilikçi bir bakış ortaya çıkarmaktayız.

Saygın, Güvenilir Hizmet

Hukuk sektöründe güvenilir hizmet almanın önemi yadsınamayacak bir seviyededir. Bu hizmetin en iyi şekilde verilmesi doğrudan çalışılan hukuk bürosunun kurumsal çalışması ve tecrübesi ile alakalıdır. İş ahlakına önem verilmesi, çalışanların müşteri gizliliğine ve özel yaşam kurallarına saygı göstermesi de son derece önem arz eden konular arasındadır.

Nitelikli İnceleme & Araştırma Süreçleri

Araştırma süreçlerimizde yasal mevzuat, içtihat ve öğretinin yanı sıra sektör bilgisine de değer vermekte; incelemelerimizi büyük bir titizlik içerisinde tamamlamaktayız.

Birebir İletişim ve Ulaşılabilirlik

Müvekkillerimizin beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve etkin çözümler üretebilmek için doğrudan iletişim kurarak, bilgi ve taleplerine hızlı şekilde cevap veriyoruz.

Etkili Dilekçe Yazımı

Usul ve uslubün, hukuk süreçlerinde etkisi oldukça yüksek olup; dilekçelerimiz kapsamında etkili ifade yöntemlerine yer vermekteyiz.

Etkili Hitabet & Sunum Yeteneği

Hukuki süreçlerde aktardığınız bilginin karşı tarafa doğru ve başarılı bir şekilde geçebilmesi anahtar bir etkendir. Bu kapsamda içerisinde bulunduğumuz ortama uygun hitabet ve sunum tekniklerini gözeterek doğru medyumu seçmekte ve iletişim tekniklerini uygulamaktayız.

Üst Düzey Mahremiyet ve Bilgi Güvenliği

Bünyemizde bulunan ISO 27001:2013 deneyimi ve KVKK uzmanlığı ile yürütmekte olduğumuz hukuki süreçlerde özel hayatınızın gizliliğini üst düzeyde gözetmekte ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmaktayız.