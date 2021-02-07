VAFTİZ TÖRENİ ACI BİTTİ
VAFTİZ TÖRENİ ACI BİTTİ
0
NETFLİX'LE ANLAŞTILAR
NETFLİX'LE ANLAŞTILAR
0
YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
YAVRULARI KARNINDA ÖLDÜ
0
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
İLK BİLGİSAYAR SATILIYOR
0

İzmir Büyükşehir'den 948 haneye sel desteği

2 Şubat’ta İzmir’de meydana gelen rekor yağışların neden olduğu zararların karşılanmasına yönelik tespit çalışmaları sürüyor. Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvuru değerlendirildi. 948 hane ve işyeri için destek verilmesi kararlaştırıldı

İzmir Büyükşehir'den 948 haneye sel desteği
07 Şubat 2021 Pazar 15:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Su baskınına uğradığı için zarar gören ev ve işyerleri tek tek tespit ediliyor.

Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla şu ana kadar 2 bin 600 başvuru değerlendirildi. 948 hane ve işyeri için destek verilmesi kararlaştırıldı. Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Balçova, Buca, Menderes ilçelerinde yoğunlaşan çalışmalar doğrultusunda bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından selde zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, işyerleri için 2 bin-15 bin TL destek verilmesi yönündeki düzenleme teklifi yarın yapılacak belediye meclisinin de gündemine getirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da sel felaketinin etkilediği Menderes’te hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Balaban göletinin yanı sıra derelerin taşması sonucu tarım alanları ve seraları zarar gören, hayvanları telef olan Menderesli üreticilere nakit para ve fidan desteğinde bulunulacak.  
 

Etiketler; #izmir #izmir sel
Önceki Haber
4 ile fırtına uyarısı!
Sonraki Haber
İzmir'de kısırlaştırılan hayvan sayısında büyük artış
Selvitopu'ndan AK Partili isme sert sözler: Tam anlamıyla aymazlık
Selvitopu'ndan AK Partili isme sert sözler: Tam anlamıyla aymazlık
0
İzmir'de kısırlaştırılan hayvan sayısında büyük artış
İzmir'de kısırlaştırılan hayvan sayısında büyük artış
0
Foça'da erkek cesedi bulundu
Foça'da erkek cesedi bulundu
0
Karaburun'da kadınların emeği bebek bohçalarına konulacak
Karaburun'da kadınların emeği bebek bohçalarına konulacak
0
3 saatte 3 hırsızlık yaptılar!
3 saatte 3 hırsızlık yaptılar!
0
İzmir'de sinagog, yanındaki evin üzerine yıkıldı
İzmir'de sinagog, yanındaki evin üzerine yıkıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.