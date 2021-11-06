İzmir Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek çevre uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait binaların elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaya başlandı. Glasgow’daki 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) konuşmacı olarak katılan Başkan Soyer, "Enerji tüketimini azaltan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşan çalışmalara öncelik verdik. Bu çalışmamızın da tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'i doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden birine dönüştürme vizyonu doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek bir çevre uygulaması daha başlattı. Türkiye'nin ilk "Yeşil Şehir Eylem Planı"nı hazırlayan, "Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi" yayımlayan, iklim krizine karşı dirençli kent inşa etmek için güneşten ve atıklardan enerji üretimine ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, binalarının elektrik ihtiyacını da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladı.

Yerel yönetimlere örnek olacak uygulama Haziran ayında başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi temini için yapılan ihaleyi AYDEM Enerji A.Ş kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi belediyenin binalarında elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığını uluslararası geçerlik sahibi sertifikayla da taçlandırdı. Haziran ile Eylül ayları arasında 13 bin 965 megavat saat elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile birlikte dört aylık sürede elektrik harcamalarında 3 milyon 200 bin TL’lik tasarruf yaptı.

Türkiye'ye örnek olacak



Toplu ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir bir politika ile raylı sistem yatırımlarına ağırlık verdiklerini, bisiklet kullanımını artırdıklarını, çöpü bir ham madde olarak değerlendirmek için entegre katı atık tesislerini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Soyer, "İzmir’de geçen iki yıl içinde pandemiyi ve doğal afetlerin hemen her türlüsünü yaşadık. Gördük ki, afetlere ve salgınlara dirençli olmanın tek yolu, doğayla uyumlu bir yaşam sürmek. Enerji tüketimini azaltan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşan pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmamız da kentteki karbon salımını azaltmada, iklim krizine karşı kentimizi dirençli hale getirmede önemli bir rol oynayacak. Başta yerel yönetimler olmak üzere bu uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" dedi.

Hedef "0" karbon emisyonu



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Türkiye'nin ilk "Yeşil Şehir Eylem Planı"nı hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim krizinin etkilerini azaltmak ve iklime dirençli bir kent yaratmak için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in doğa ile uyumlu "Daha yeşil ve daha temiz bir İzmir" yaratma vizyonu doğrultusunda göreve gelmesinin ardından belediye bünyesinde 'İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı"nın kurulduğunu hatırlatan Devran, "Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar sera gazını yüzde 40 azaltma taahhütleri çevresinde Başkanımız Tunç Soyer, Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attı. Bu hedef doğrultusunda enerji ve iklim eylem planlarımızı hazırladık. Sera gazı salımını azaltmak ve 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'ye örnek çevre hareketi



İzmir'in pek çok konuda olduğu gibi çevre yatırımları konusunda da öncü bir kent olduğuna dikkat çeken Devran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerjisi santralleri ile binaların elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamaya başladık. 12 tesisimizde bin 200 kilovatlık güneş enerjisi santrali kurduk. Bu aynı zamanda yıllık 560 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasına tekabül ediyor. Aynı zamanda Bergama, Ödemiş entegre atık yönetimi tesislerimizde atıklardan elektrik enerjisi ürettiğimiz 40 megavatlık bir kurulu gücümüz var. Bu konuda da öncüyüz. Bu elektrik de yıllık 233 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık geliyor. Yine Türkiye’de en büyük elektrikli araç filosuna sahip bir toplu taşım hizmeti sunuyoruz. 31 elektrikli hizmet aracı kullanan Türkiye'deki tek belediyeyiz"

Hem dünyamızı hem geleceğimizi koruyoruz



İklime dirençli bir kent yaratmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına büyük önem verdiklerini kaydeden Devran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haziran ayından itibaren bir ilke imza attık. Belediyemize ait 724 adet elektrik faturasının karşılığı olan 28 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin fosil kaynaklardan değil de yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı bir elektrik enerjisi hizmet alımı yaptık. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynak sertifikalı elektrik enerjisi alımı ile elektrik kaynaklı sera gazı salımını İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sıfırlamış olduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem İzmir’imizi hem dünyamızı hem de geleceğimizi koruyoruz."



Enerji maliyeti azaldı



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 724 binada elektrik enerjisi fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hidroelektrik) üretilen elektrik enerjisi kullanılıyor. Bu binalar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki hizmet binası, ek hizmet binaları, İzmir Doğal Yaşam Parkı, Aşık Veysel Buz Pisti Binası, spor kompleksleri, yerel hizmet binaları, yaya üst geçitlerindeki asansörler, mezbahalar, itfaiye binaları, sebze hali ve mezarlıklar da yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılan açık ihale ile sağladığı rekabet sonucu enerji maliyetlerini azaltırken yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimine de katkı sağladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının başlanması ile birlikte Haziran ile Eylül arası İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrik harcamalarında 3 milyon 200 bin TL’lik tasarruf yapıldı. Yılsonuna kadar tasarruf miktarının 5 milyon liraya çıkması bekleniyor.