İzmir Büyükşehir, Kültürpark'ta kesilen ağaçlarla ilgili açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta kırmızı palmiye böceği nedeniyle ölen 72 ağaçla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada zararlının diğer ağaçlara yayılmasını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğine göre hareket edildiği vurgulandı. 14 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kararlılıkla bu zararlıya karşı mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada konuyla ilgili diğer kurumlarla koordineli çalışmanın önemi vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Kültürpark’ta palmiye kırmızı böceği nedeniyle öldüğü için imha edilen Phoenix (Fenix) ağaçlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle vurgulanmalıdır ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi epidemiye yol açtığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca iç ve dış karantina yönetmeliğine tabi tutulan bu zararlıyla 14 yıldır mücadele etmektedir. Büyükşehir Belediyesi ilaçlama, tuzaklama, survey, bilgilendirme ve imha çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2012 yılında yayımladığı Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Bu yönetmelik uyarınca 2008-2021 yılları arasında İzmir il sınırları içinde dişi popülasyonunu düşürerek üremeyi azaltmak için tuzaklama yapılmış ve 38 bin 150 dişi böcek yakalanmıştır. Yine 2008-2021 yılları arasında İzmir genelinde zararlının diğer ağaçlara yayılımını engellemek için ölen ağaçların imha edilmesini söyleyen yönetmelik uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi ölen 2 bin 117 ağacı imha etmiştir. Kültürpark’taki söz konusu ağaçlar da maalesef bu zararlı nedeniyle ölmüş ve Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği esas alınarak imha edilmiştir. Vurgulamakta yarar vardır ki; Kültürpark’ta ağaç kesmek izne tabi olduğundan ölmüş ağaçların imhası için dahi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alınmıştır. İşlem acil olduğundan öncelik ölen ağaçların kesilmesine verilmiştir. Ağaçların kökleri en kısa sürede çıkarılacaktır.

Palmiye Kırmızı Böceği Yönetmeliği’nin epidemiyi önlemek için epidemiye neden olan bu zararlının öldürdüğü ağaçların yerine yine aynı tür ağaçların dikilmemesi gerektiğini söylediğini belirtmekte ve Kültürpark’ta ağaç dikmenin de izne tabi olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zararlıyla kararlılıkla mücadele etmeye 14 yıldır yaptığı gibi devam edecektir. Ancak bu zararlıyla mücadelede paydaşları Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüğü, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir çalışmanın yürütülmesinin elzem olduğu da aşikardır.”