İzmir Büyükşehir yine bir ilke imza attı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası kültür kurumlarının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in (BM) onayıyla düzenlenen Kültür2030 kampanyasını imzaladı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den kampanyaya imza atan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemide güçlü kültür politikaları üretmek, hem kültür sanat aktörlerini desteklemek hem de toplumun tüm kesimlerinin kültürel faaliyetlerin iyileştirici yönünden yararlanabilmesini sağlamak için başlatılan Kültür 2030’u (Culture2030) imzaladı. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi kampanyaya Türkiye’den imza atarak kültür sanata destek beyanında bulunan ilk ve tek büyükşehir belediyesi oldu.

Kültür2030 kampanyası Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities and Local Governments - UCLG) Kültür Komitesi ve Avrupa Kültür Eylemi (Culture Action Europe - CAE) gibi uluslararası kültür kurumlarının öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in (BM) onayıyla düzenlendi. Kampanyada Arjantin’den, İsviçre’ye, Peru’dan, Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar çok sayıda ülkeden kültür üreticisi 140 kuruluş ve 140 kişinin imzası bulunuyor.

Kültür sanata yedi aşamalı destek sözü

Kültür2030 kampanyasının öncüsü kurumlar 21 Mayıs 2020’de Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü’nde bir bildirge yayımlamıştı. Daha sonra kampanyaya dönüşen bildirgenin öngördüğü destek aşamaları şöyle:

Pandemiden olumsuz etkilenen kültürel topluluk, sektör, aktör ve aracıların, krizden kurtulabilmesi için harekete geçilmesi.

Kültürel toplulukların kapasitesini güçlendiren, onların dijital ortamdan sürdürülebilir ve uygun koşullarda yararlanmalarını sağlayan mekanizmaların tasarlanması.

Kültür aktörlerinin çalışabilmesi ve kültürel mirasın korunabilmesi için yasa, yönetmelik ve finansman programlarından yararlanılabilmesinin sağlanması.

Kültürün hükümet eylemlerine entegrasyonunun sağlanması ve toplumun her kesimince erişilebilir olması.

Refah, dayanışma ve sürdürülebilirliğin kültür politikalarının merkezine yerleştirilmesi.

Ulusal ve yerel mevzuatta herkesin kültürel haklarının korunmasının sağlanması, özellikle eğitim, aktif katılım, vatandaşlık, cinsiyet eşitliği ve yerli halkların güçlendirilmesini amaçlayan programlardan destek alabilmesi

Kültür temasının, önümüzdeki aylarda ve yıllarda hazırlanacak tüm planlara, araçlara ve raporlama mekanizmalarına açıkça dahil edilmesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi boyunca işinden uzak kalan müzisyenlere nakdi destek sağlamaya, sanatçılara ayni destek paketleri ulaştırmaya, kültür sanat aktörlerine dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşma fırsatı yaratmaya ve her branşta kültür üreticisini desteklemeye devam ediyor.

Dünya kentlerinin ve yerel yönetimlerinin kültür politikalarını şekillendiren en önemli etkinliklerden biri olan UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler) Kültür Zirvesi’nin 2021’deki ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bildiriye imza atarak İzmir için bütünleşik bir kültür stratejisi oluşturmanın uluslararası boyutuna da dikkat çekiyor.