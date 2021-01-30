İzmir'de 350 kişiye 2 milyon 646 bin TL kumar cezası!

İzmir'de, jandarma ekiplerince 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonunda suçüstü yakalanan yaklaşık 350 kişiye toplam 2 milyon 646 bin 421 TL para cezası kesildi. Kumar oynattığı belirlenen 7 kişi ise gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, depodan kumarhaneye dönüştürülen adresteki bir panoda 'İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada' yazdığı görüldü

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kentin farklı noktalarında kumar oynatan adreslere operasyon düzenledi. İşletmeciliğini B.K., A.Ç., P.Ç., İ.Ö., N.A., O.G. ve O.Ü.'nün yaptığı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bornova ilçesinde bulunan Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir depoda 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, kumar oynama ve kapalı alanda sigara içmekten dolayı cezai işlem uygulandı.

'İÇERİSİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Öte yandan, depodan kumarhaneye dönüştürülen adreste bir pano dikkat çekti. Panoda 'İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada' yazdığı görüldü. Jandarma ekiplerinin depoda yaptığı incelemede, kumar oynayan kişilerin baskın anında kaçabilmesi için bir içecek dolabının arkasında gizli kapı bulundu. Operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, bu kez Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir mekanı bastı. İçeride kumar oynayan 98 kişi suçüstü yakalandı. 98 şüpheliye idari para cezası uygulanırken, şüphelilerin baskın anında pencereden kaçmaya çalıştığı görüldü.

4 KATLI BİNADA KUMAR PARTİSİ

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Gökdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın kumar oynandığı bilgisi alındı. Komandolar eşliğinde düzenlenen operasyonda, içeride bulunan 100 kişi yakalanırken, şüphelilere idari para cezası kesildi. Operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 276 kişiye 368 bin 736 lira, kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 333 kişiye 67 bin 932 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişiye 1 milyon 231 bin 495 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 275 kişiye 953 bin 975 lira, kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran 7 kişiye 24 bin 283 lira olmak üzere toplamda 2 milyon 646 bin 421 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İŞLETMECİLER SERBEST

Operasyonda gözaltına alınan 7 işletmecinin, ifadelerinin ardından serbes bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, kumar oyarken yakalanan M.K.'nın yapılan kimlik sorgusunda, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan, kumarhanelere yapılan baskınlarda kumar oynamakta kullanılan materyaller ele geçirildi.