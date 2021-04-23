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İzmir'de çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Bulut Gürgür, hayatını kaybetti

İzmir'de çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
23 Nisan 2021 Cuma 08:33

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 sokakta bulunan müstakil bir evin üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride bir çocuğun olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, içeriye girdiklerinde Bulut Gürgür’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında çocuğun evde tek olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Gürgür’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #yangın #ölüm
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