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İzmir'de Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırı ile ilgili yeni gelişme!

İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı

İzmir'de Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırı ile ilgili yeni gelişme!
12 Ekim 2021 Salı 12:37

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı ve Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı kalaşnikof tüfek fişeklerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da belirtildi. Delil Hıso, polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fethi sekin #izmir adliye saldırısı
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