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İzmir'de korkunç olay! Annesini öldürdü sonra da...

İzmir'in Buca ilçesinde apartmanın bahçesinde toprağa gömülü çuval içerisinde cesedi bulunan Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'nın (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Emine Ajdorova (29) suçunu itiraf etti. Emine Ajdorova, dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D.’den ayrılmasını istediği için tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürüp, oturdukları binanın bahçesine gömdüğünü söyledi. Ajdorova, kendisi gibi gözaltına alınan Ahmet D.’nin olayla ilgisi olmadığını öne sürerken, polisin soruşturması sürüyor

İzmir'de korkunç olay! Annesini öldürdü sonra da...
25 Haziran 2021 Cuma 08:28

Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak’taki 3 katlı bir binada oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptığı araştırmada, kokunun bahçeden geldiğini belirledi. Plastik kasaların bulunduğu alanda yapılan kazıda, çuval içinde kadın cesediyle karşılaştı. Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova’nın annesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Gülistan Aidorova'nın, kızına, Ahmed D.'den ayrılmasını söylediği ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

AYRILMASINI İSTEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.’den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Ajdorova, Ahmet D.’nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti.

Bu arada, cesedin bulunduğu çukur ve kamufle etmek için kullanılan plastik kasaların hala olay yerinde olduğu görüldü.

Emine A.'nın, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılıp otopsi yapılan cesedi ise henüz yakınları tarafından teslim alınmadı.

'KEDİMİZ KUŞ MU ÖLDÜRDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK'

Olayın meydana geldiği binanın en üst katında oturan Fırat Lüleci, "Biz son 2 gündür kötü kokuyu hep hissediyorduk. Hatta, kedimiz acaba biri kuşu öldürdü de o mu kokuyor diye düşündük. Sonra böyle bir olayın meydana geldiğini öğrenince çok şaşırdık. Ölen kadını ben hiç görmedim ama kızını bir iki kere, apartmana girip çıkarken görmüştüm. Çok konuşmuyorduk diyalogda olduğumuz kimseler değillerdi" dedi.

Bir diğer mahalleli Elif Aslan ise kokunun ilk etapta çöpten geldiğini düşündüklerini ve çok rahatsız olduklarını söyledi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, polis ekipleri, Ahmet D.’nin olayla ilgisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #buca cinayet
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